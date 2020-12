Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr entwendeten Unbekannte den Geldbeutel einer 58-jährigen Ludwigshafenerin. Die 58-Jährige war zu dieser Zeit zu Fuß auf dem Berliner Platz unterwegs und hatte den Geldbeutel in ihrem Rucksack aufbewahrt.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah -Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell