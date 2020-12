Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Fahrradfahrer verletzt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein 66-Jähriger schob am 03.12.2020, gegen 18:30 Uhr, in der Burgundenstraße sein beleuchtetes Fahrrad, als ihm eine bislang unbekannte Person in einem BMW entgegenkam und mit seinem Fahrradlenker kollidierte. Der 66-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der BMW sei indes ohne anzuhalten weitergefahren. Der 66-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wir suchen Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zu dem BMW oder dessen Fahrer*in machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

