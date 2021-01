Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrecher/ Taschendieb

Menden (ots)

Am Samstag zwischen 11.50 und 16 Uhr wurde am Grünen Weg in einen Keller eingebrochen. Ein Ungekannter entwendete einen Akkuschrauber.

Eine 62-jährige Mendenerin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße Zum Eisenwerk bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse in die sehr tiefe Jackentasche gesteckt. Doch an der Kasse war das Portemonnaie samt Geld, Bankkarte und Krankenkassenkarte verschwunden. Sie hatte nichts bemerkt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Die scheinen aus den Corona-bedingt eher leeren großstädtischen Innenstädten auszuweichen auf ländlich gelegene Discounter. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

