POL-MK: Tür aufgehebelt/ Einkaufstrolley gestohlen/Einbruch in Keller

Der Mieter eines Wohn- und Geschäftshauses an der Friedrichstraße bemerkte am Samstagnachmittag, dass die Haustür aufgehebelt wurde. Im Haus selbst gab es keine weiteren Einbruchspuren.

Zwei junge Männer haben am Samstagnachmittag am Südengraben einem 77-jährigen Mann den Einkaufstrolley entrissen. Der Senior wollte gerade seine Haustür aufschließen, als die beiden Männer angerannt kamen, sich den Wagen samt Einkäufen schnappten und mit ihm davon liefen. Ein Paketbote nahm die Verfolgung auf. Darauf ließen die Diebe ihre Beute stehen und flüchteten. Die Täter sind ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß und werden auf 16 bis 18 Jahre geschätzt. Sie waren komplett schwarz gekleidet, trugen Atemschutzmasken und schwarze Wollmützen. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag wurde an der Untergrüner Straße ein Keller aufgebrochen. Unbekannte rissen die Sperreinrichtung aus Mauer und Tür. Gestohlen wurde jedoch nichts.

