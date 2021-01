Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw und Garage

Kierspe (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag die Scheibe eines an der Luisenstraße geparkten Ford Fiesta eingeschlagen. Er entwendete eine Geldbörse und eine Schachtel Zigaretten. Die Polizei warnt davor, Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen. Selbst Kleingeld für die Parkautomaten genügt oft als Anreiz.

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in eine als Lagerraum genutzte Garage eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, war am Sonntag nicht zu ermitteln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02354/9199-0.

