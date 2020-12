Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201203 - 1241 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach Pkw-Aufbruch

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 2. Dezember 2020, gegen 16.30 Uhr, erfolgte die Festnahme zweier junger Männer (16 und 17 Jahre alt) durch eine Funkstreife des 8. Polizeirevieres. Die beiden Tatverdächtigen führten einen Trolley der Marke Samsonite mit sich, der sich zuvor in einem Mercedes befand, der in der Holbeinstraße geparkt war. An dem Fahrzeug war die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden. Der Trolley befand sich im Fußraum vor dem Beifahrersitz. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

