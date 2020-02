Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch gescheitert

Goch (ots)

Möglicherweise wurden unbekannte Einbrecher am Dienstagmorgen durch einen Zeitungsboten vertrieben. Dieser hatte am 25.02.2020, gegen 04.15 Uhr, an einem freistehenden Haus auf dem Südring im Bereich des Hauseingangs eine eingeschlagene Seitenscheibe festgestellt und die Polizei informiert. Die weckte den Eigentümer, der im Flur einen Stein als Tatmittel entdeckte. Hinweise nimmt die Kripo Goch, Telefon 02821-1080, entgegen. (SI)

