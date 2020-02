Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - geparkter PKW gestreift/Unfallflucht

Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Freitag (21.02.2020) 12:00 Uhr bis Samstag (22.02.2020), 10:30 Uhr wurde ein an der Reckumer Straße in Fahrtrichtung "An der Heide" abgestellter Peugeot durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte augenscheinlich das Fahrzeug eines 25-jährigen Emmerichers und entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei Emmerich bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter 02822 7830 zu melden. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell