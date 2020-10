Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.10.2020 gegen 17:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild, das auf der B37 in Höhe des Isenachweihers, auf der Straße liegen würde. Eine zum Unfallzeitpunkt noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr die B 37 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein. In der Linkskurve in Höhe der Ausfahrt Isenachweiher kam sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem im rechten Grünstreifen befindlichen Schild. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnte das vordere Kennzeichenschild der Unfallverursacherin aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallbeschädigte VW Golf, verschlossen in einem Waldweg parkend, festgestellt werden. Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnanschrift in Kaiserlautern ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 7000 Euro. Am Verkehrsschild ein Scha-den von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell