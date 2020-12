Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201202 - 1238 Frankfurt-Eschersheim: Festnahmen nach versuchtem Raub

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 1. Dezember 2020, gegen 15.35 Uhr, befand sich ein 18-jähriger Frankfurter an der Ecke Am Weißen Stein/Lindenring.

Dort kamen zwei ihm unbekannte junge Männer auf ihn zu und begannen, ihn zu schubsen. Schließlich drohten sie damit, ihn "abzustechen", sollte er ihnen kein Geld geben. Dem Geschädigten gelang es, zu fliehen und die Polizei zu verständigen.

Eine Streife des 12. Polizeirevieres konnte die beiden tatverdächtigen Männer noch im Nahbereich festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um Frankfurter im Alter von jeweils 17 Jahren. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell