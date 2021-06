Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener PKW-Fahrer zur Mittagszeit

Bad Bergzabern (ots)

Am 26.06.2021 um 11:45 Uhr befuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße die Steinfelder Straße in Bad Bergzabern, wo er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten konnten hierbei Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrer drohen nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

