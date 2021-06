Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer unter Drogeneinwirkung in Wörth

Wörth (ots)

Am 26.06.2021 führte um 02:00 Uhr eine aufmerksame Polizeistreife der Polizei Wörth eine Verkehrskontrolle durch. Kontrolliert wurde ein 23-jähriger Autofahrer und sein PKW des Herstellers Chevrolet. Am Fahrzeug konnten keine Mängel festgestellt werden, jedoch war beim Autofahrer zunächst in der Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwilliger Alkotest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Autofahrt wurde beendet und der Kraftfahrer zwecks Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der Maßnahmen im eingeleiteten Strafverfahren ergaben sich zusätzlich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Urintest bestätigte die Verdachtsmomente bzgl. der Einnahme von Cannabisprodukten. Der Autofahrer führte nach derzeitigem Ermittlungstand seinen PKW nicht nur alkoholisiert sondern auch noch unter Drogeneinfluss. Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse Alkohol und Drogen stehen noch aus.

