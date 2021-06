Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Sturz auf abschüssiger Straße

Soeben kam es am 26.06.2021 gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L515 von der Kalmit kommend Richtung Maikammer. Hierbei befuhr ein 61-jähriger Rennradfahrer die abschüssige Straße und kam circa 3 Kilometer vor dem Ortseingang Maikammer ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Der Rennradfahrer aus dem Kreis SÜW zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht, ein getragener Schutz verhinderte wahrscheinlich noch schlimmere Folgen. Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro, dieses wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Durch die kurzzeitige Sperrung der L515 kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

