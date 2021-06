Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradfahrer am Handy fällt vom Rad

Freimersheim (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021, gegen 14:06 Uhr stürzte ein 12-jähriger Fahrradfahrer, als er die Rathausstraße in Freimersheim befuhr und eine dort befindliche Bremsschwelle übersah. Durch den Sturz verletzte er sich am Arm und musste durch einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Ermittlungen zu Folge soll der Fahrradfahrer mit seinem Handy während der Fahrt telefoniert haben und war hierdurch abgelenkt.

