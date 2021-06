Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 10.30 Uhr, parkte ein 76jähriger PKW Fahrer aus Bad Bergzabern in der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Bergzabern rückwärts aus. Dabei kollidierte er mit einer Fußgängerin, die gerade hinter ihm aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen war und dieses abschließen wollte. Die 52jährige Frau aus Bad Bergzabern wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro

