Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Birkenhördt (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 10.35 Uhr, befuhr eine 58jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis SÜW, die K11 aus Richtung Vorderweidenthal kommend in Richtung Birkenhördt. An der Einmündung zur B427 kam sie, vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss, nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Ermittlungen ergaben, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

