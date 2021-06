Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Demonstrationen in Kandel

Kandel (ots)

Bei dem Demonstrationen am 26.06.2021 in Kandel nahmen insgesamt etwa 50 Personen teil, wobei das "Frauenbündnis Kandel" in der Spitze ca. 20 Teilnehmer zählte. An der Gegendemonstration waren insgesamt ca. 30 Personen beteiligt. Die Veranstaltungen verliefen weitgehend störungsfrei, wobei einzelne Verstöße gegen die Coronabekämpfungsverordnung geprüft werden. Um 16:00 Uhr waren beide Veranstaltungen beendet.

