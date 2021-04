Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit zwischen Autofahrerinnen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen am Samstag in Grimmelfingen hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr wartete eine Fordfahrerin in der Illerstraße. Die Frau wollte den Kuhbergring geradeaus überqueren und zum Recyclinghof fahren. Hinter der 52-Jährigen stoppte eine Golffahrerin. Die hupte und wollte so die Lenkerin des Fords zum Losfahren bewegen. Weil im Kuhbergring Autos fuhren, hatte die 52-Jährige gestoppt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau ausgestiegen und auf die Lenkerin des Golfs zugegangen sein um ein klärendes Gespräch zu führen. In der Folge stürzte die Frau von der Motorhaube. Wie sie zu Fall kam, wissen die Ermittler vom der Laupheimer Verkehrspolizei (07392/96300) noch nicht. Deshalb haben sie die Ermittlungen aufgenommen.

