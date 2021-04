Polizeipräsidium Ulm

Am Samstag und Sonntag kontrollierte die Polizei zahlreiche Motorradfahrer im Bereich Wiesensteig und Riedlingen.

In diesen Tagen holen viele wieder ihre Maschinen aus der Garage. Steigende Temperaturen und schönes Wetter lassen die Herzen der Biker höherschlagen. Doch so groß die Freude auf das einzigartige Fahrgefühl auch ist, das Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer steigt. Damit alle sicher in den Frühling starten, gibt die Polizei Tipps.

Am Samstag führte das Polizeipräsidium Ulm im Bereich Riedlingen und am Sonntag im Raum Wiesensteig größere Kontrollmaßnahmen durch. Unterstützt wurde das Polizeipräsidium Ulm durch Kräfte der Polizeipräsidien Ravensburg, Reutlingen, Stuttgart und Einsatz. Nicht nur auf den technischen Zustand achteten die Spezialisten, auch die Einhaltung der Geschwindigkeitsregeln wurde überwacht.

(BC) Riedlingen - Am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr kontrollierte die Polizei im Raum Riedlingen insgesamt 119 Motorräder und neun Autos. Insgesamt 51 Fahrzeuge mussten beanstandet werden. Darunter befanden sich zwölf Kräder deren Bereifung mangelhaft waren. Bei sechs Motorrädern war die Auspuffanlage manipuliert. Für zwei Kradlenker war die Fahrt an den Kontrollstellen beendet. Ein Motorradfahrer hatte einen unzulässigen Bremshebel montiert. Ein Anderer hatte ein nicht erlaubtes Federbein verbaut. Elf Fahrzeuglenker überschritten die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, davon ein Motorradfahrer mit 144 km/h. Am schnellsten war jedoch ein VW-Fahrer mit 146 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h.

(GP) Wiesensteig - Im Raum Wiesensteig kontrollierte die Polizei am Sonntag insgesamt 252 Motorräder. Davon mussten 67 Fahrzeuge beanstandet werden. Elf Kräder waren mit mangelhafter Bereifung unterwegs. Neun Motorradfahrer führten bei umgebauten Teilen die erforderlichen Papiere nicht mit sich. Sie konnten ihre Fahrt erst nach Beibringung dieser fortsetzen. Sechs der beanstandeten Motorräder zog die Polizei an den Kontrollstellen aus dem Verkehr. Beispielsweise waren an drei Krädern verbotene Bremshebel montiert. Bei einem Motorrad tropfte an der undichten Gabel Öl auf die Bremsscheibe. Vier Motorradfahrer waren zu schnell. Zwei fühlten sich sicher, als sie an der Kontrollstelle vorbeifuhren und gaben dann Gas. Sie wurden mit 129 bzw. mit 123 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen und müssen nun mit Fahrverboten rechnen.

Die Polizei wird nicht nur zu Saisonbeginn den Verkehr in der Region verstärkt überwachen, um die größtmögliche Sicherheit für alle zu gewährleisten. Da sich dennoch gefährliche Situationen entwickeln können, rät die Polizei: Prüfen Sie Ihre Maschine vor dem Start in einem Funktions- und Sicherheitscheck. Testen Sie Elektronik und Licht, füllen Sie bei Bedarf Betriebsflüssigkeiten wie Öl oder Kühlwasser nach und überprüfen Sie, ob das Profil der Reifen ausreicht. Es sollte mindestens 2 mm betragen. Oftmals lohnt sich der Gang in eine Werkstatt - ein Expertenblick könnte böses Erwachen bei der ersten Spritztour verhindern.

Neben der Maschine kommt es vor allem aber auf die Fahrerin oder den Fahrer an. Steigen Sie nur ausgeruht und wach auf Ihr Zweirad. Lassen Sie sich Zeit und gewöhnen Sie sich langsam wieder an das Gefühl der Erlebniswelt Motorrad. Das Fahren in der Gruppe bereitet den meisten Motorradfahrern deutlich mehr Freude als allein zu fahren. Doch egal wie viele Köpfe mit auf Tour sind, jeder muss seinen auch benutzen und nicht einem Gruppenzwang verfallen. Jeder ist für sich und seine Fahrweise verantwortlich. Rechnen Sie an Kreuzungen damit, dass entgegenkommende Linksabbieger Sie übersehen und seien Sie bremsbereit. Die Hauptunfallursache stellt jedoch nach wie vor Geschwindigkeit dar. Gerade bei anspruchsvollen Strecken birgt das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit große Risiken: Hinter Kurven oder Kuppen befinden sich häufig Hindernisse, die man erst spät erkennt. Fahren Sie deshalb vorausschauend und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an.

Bedenken Sie auch, dass der Winter Spuren auf den Straßen hinterlassen haben könnte. Straßenschäden oder Rollsplitt drohen auf vielen Strecken in der Region. Witterungsverhältnisse wie Sonnenstrahlen oder starke Seitenwinde können die Fahrt und das Kontrollieren der Maschine zusätzlich erschweren.

Schutzkleidung und Helm sind obligatorisch und sollten Standard sein. Protektoren nehmen die Aufprallenergie auf und verteilen sie auf eine größere Fläche. Bestenfalls können so Brüche vermieden und Prellungen reduziert werden. Bei einem unverhofften Sturz vom Motorrad haben die Hände zwangsläufig Bodenkontakt. Denn Gesetzen der Gravitation kann man nicht entkommen: Bei jedem Sturz sind die Hände unweigerlich betroffen. Deshalb gehören zu einer kompletten Ausrüstung eines Motorradfahrers selbstverständlich auch Handschuhe.

Die Polizei appelliert an die Vernunft: Respektieren Sie Ihre Grenzen und die Ihrer Maschine. Nur wer sich an Regeln hält, minimiert die Gefahr für sich und andere in einen Unfall verwickelt zu sein. Für die begonnene Saison wünscht die Polizei allen eine gute Fahrt!

