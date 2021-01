POL-RT: Einbrüche in Firma und Kiosk; Verkehrsunfälle; Telefonbetrüger

Polizeipräsidium Reutlingen

Einbruch in Firma

Auf Werkzeugmaschinen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, neun Uhr, in einen Betrieb in der Straße Am Heilbrunnen eingebrochen ist. Über eine aufgehebelte Tür verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Gebäude. Aus dem Inneren entwendete er nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens eine Kreissäge. Die Ermittlungen zu weiterem möglichen Diebesgut dauern an. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): Auf B 28 ins Schleudern geraten

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am frühen Montagmorgen auf der B 28 ereignet. Ein 40-Jähriger war mit einem VW Golf kurz nach fünf Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Metzingen-Ost überholte er einen auf der rechten Fahrspur fahrenden 38-jährigen Audi-Lenker. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse geriet der Golffahrer ins Schleudern. Sein Wagen kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke, wurde danach nach rechts abgewiesen und stieß mit dem A 3 zusammen. Der Audi drehte sich daraufhin und kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 12.000 Euro entstanden. Während der Bergung musste die B 28 in Richtung Reutlingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 6.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Sonnenbühl (RT): Von vermeintlichem Microsoft-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Einen Vermögensschaden in vierstelliger Höhe hat eine Frau aus Sonnenbühl zu beklagen, die Ende vergangener Woche Opfer eines Telefonbetrügers wurde. Ein Unbekannter meldete sich telefonisch bei der privaten PC-Nutzerin und gab sich als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus. Der Betrüger nannte als Grund seines Anrufes, dass der Computer der Frau mit Schadsoftware befallen sei und bot Hilfe an. Im weiteren Gesprächsverlauf brachte der Betrüger die Angerufene dazu, ihm einen sogenannten Fremdzugriff auf den PC zu gewähren. Des Weiteren erreichte der Kriminelle durch geschickte Gesprächsführung, dass ihm die Geschädigte unter anderem sogenannte Transaktionsnummern (TAN) ihres Online-Bankings preisgab. Später fiel der Frau dann auf, dass von ihrem Konto mehrere Abbuchungen veranlasst worden waren.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Lichtenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der K 6732 ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi Q3 auf der Kreisstraße vom Schloss Lichtenstein herkommend in Richtung der L 230 unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf der leicht mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte mehrere Meter den dortigen Hang hinab und knallte gegen einen Baum. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Audi musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Sonntagmittag beim Flughafen Stuttgart gekommen. Kurz vor 14 Uhr verließ ein 55-Jähriger mit seinem Jaguar F-Type das Parkhaus P0 und bog nach links in Richtung Flughafenstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von dort kommenden, 25 Jahre alten VW Passat-Lenkers. Bei der anschließenden Kollision wurde der Passat um die eigene Achse gedreht und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Beide Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 14.000 Euro beläuft, waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Erheblichen Schaden verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht, die sich den derzeitigen Ermittlungen zufolge am frühen Sonntagmorgen, gegen vier Uhr, im Einmündungsbereich Im Heges / Fauslerstraße ereignet hat. Ein noch unbekannter Autofahrer befuhr die Straße Im Heges und prallte mit seinem Pkw heftig gegen die Fahrerseite eines im Einmündungsbereich geparkten Ford Mustang. Anschließend fuhr der Unbekannte davon. Zum flüchtigen Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich wohl um einen Pkw-Kombi handeln dürfte. Allein am Mustang entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/3990-420 entgegengenommen. (mr)

Erkenbrechtsweiler (ES): Steige nach Unfall gesperrt

Die Weiler Steige musste am Sonntagnachmittag nach einem Verkehrsunfall für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Eine 57-Jährige war mit ihrem VW kurz nach 14.30 Uhr von der Albhochfläche herkommend in Richtung Beuren unterwegs. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse kam die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem bergaufwärts fahrenden VW eines 43 Jahre alten Mannes. Dessen Pkw wurde durch den Aufprall noch gegen die Leitplanke gedrückt. An den Autos war ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die K 1262 bis 16.30 Uhr gesperrt. (ms)

Nürtingen (ES): In Kiosk eingebrochen (Zeugenaufruf)

Mehrere Packungen und Stangen Zigaretten sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe sind bei einem Einbruch in einen Kiosk gegenüber des Nürtinger Bahnhofs am frühen Sonntagmorgen gestohlen worden. Passanten hatten kurz vor neun Uhr die mit einem Pflasterstein eingeschlagene Eingangstür des Ladens in der Bahnhofstraße entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. Die beschädigte Tür wurde von der Feuerwehr gesichert. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Da sich der Tatort an einer vielbefahrenen Straße befindet, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (ms)

Denkendorf (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat eine 18-Jährige am Sonntagnachmittag auf der Körschtalstraße die Kontrolle über ihren Smart verloren und einen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau war gegen 16.40 Uhr auf der Straße in Richtung Deizisau unterwegs und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw streifte daraufhin an einer Hauswand entlang und prallte schließlich frontal gegen eine danebenstehende Scheune. Die 18-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Eine 39 Jahre alte Fußgängerin, die sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Haus befand und ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Smart zu vermeiden, wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 8.000 Euro belaufen. Der Smart wurde abgeschleppt. (rn)

