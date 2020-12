Polizei Hamburg

POL-HH: 201221-5. Eine Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg

Tatzeit: 20.12.2020, 12:50 Uhr Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Feldschmiede

Ein 20-jähriger Deutscher steht im dringenden Verdacht, gestern Mittag in Farmsen-Berne seinen 44-jährigen Vater mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen.

Offenbar waren Vater und Sohn in der gemeinsamen Wohnung in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der 20-Jährige seinem Vater mit einem Messer mehrere Stiche im Bereich des Halses, der Brust und des Bauchs zufügte. Der 44-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Beide Männer setzten anschließend einen Notruf ab.

Der Tatverdächtige ließ sich am Tatort von den eintreffenden Beamten des Polizeikommissariats 38 (PK 38) widerstandslos festnehmen. Sein schwerverletzter Vater wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert und dort notoperiert. Er befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.

Spezialisten der Mordkommission nahmen die Ermittlungen auf und führten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

