Polizei Hamburg

POL-HH: 201221-2. Verkehrsunfall mit einer Schwer- und zwei Leichtverletzten auf der BAB 25 in Hamburg-Allermöhe

HamburgHamburg (ots)

Unfallzeit: 20.12.2020, 17:45 Uhr Unfallort: Hamburg-Allermöhe, BAB 25, Höhe Anschlussstelle Nettelnburg, Fahrtrichtung Osten

Nachdem gestern Nachmittag auf der BAB 25 ein Pkw mit der Leitplanke kollidierte, kam es im weiteren Verlauf zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau schwer und ein Mann leichtverletzt wurden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Opel die BAB 25 in Richtung Osten. In Höhe der Anschlussstelle Nettelnburg kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Opel kam anschließend quer zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW und eine 38-jährige Fahrerin eines Smart mit drei jugendlichen Mitfahrern hielten an der Unfallstelle, um Hilfe zu leisten.

In dem Moment, als sich die beiden Hilfeleistenden zum Opel begaben, fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Ford auf den abstellten VW des 38-Jährigen auf und schob diesen auf den quer stehenden Opel. Hierbei stieß der 38-Jährige gegen die Windschutzscheibe des eigenen Autos und wurde leicht verletzt.

Zudem wurde die 38-Jährige von dem Ford erfasst. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert und stationär aufgenommen.

Der bei dem Unfall leicht verletzte 85-Jährige wurde zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit durch einen besonders geschulten Beamten einem sogenannten "SFT-Verfahren" (Standardisierter Fahrtüchtigkeitstest) unterzogen. Hierbei wurden keine Hinweise auf eine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit erlangt.

Sowohl der 85-Jährige als auch der 38-Jährige wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Der 58-jährige Fahrer und die drei jugendlichen Mitfahrer der 38-Jährigen blieben unverletzt.

Die BAB 25 war in Höhe der Unfallstelle in Richtung Osten für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis 21:04 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen durch den Verkehrsunfalldienst Süd dauern an.

Ri.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-58888

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell