Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Autos gerammt, aber "nichts gesehen"

Bild-Infos

Download

HalverHalver (ots)

Mit völlig vereisten Scheiben ist am Montag eine 84-jährige Frau in Halver losgefahren. An der Grundstücksausfahrt in der Goethestraße rammte sie beim Zurücksetzen den ersten Wagen - und auf der Fahrt danach mindestens drei weitere Fahrzeuge. Ein Zeuge stoppte die verwirrte Fahrerin und half ihr aus dem Auto. Die Spuren der kurzen Fahrt: Rundherum Beulen, Kratzspuren und abgerissene Teile. Der Polizei erklärte die Seniorin, dass sie nur den ersten Crash mitbekommen habe. Wo die anderen Schäden herkommen, konnte sie sich nicht erklären. Sie meinte, sie habe "schon gekratzt", um sich dann gleich zu verbessern: "Also der Scheibenwischer hat gekratzt." Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell