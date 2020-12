Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer durch Zigarette

MendenMenden (ots)

Eine nicht vollständig ausgedrückte Zigarette setzte am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Balver Straße einen Plastikmülleimer in Brand. Der Wohnungsinhaber hatte seine Wohnung gegen 14 Uhr verlassen. Als er um 23.15 Uhr zurückkam, stellte er Brandgeruch fest und entdeckte den geschmolzenen Müllbehälter und darunter ein Loch in der Zwischendecke. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Zwischendecke. Es entstand Sachschaden. Die unter dem Brandherd liegende Wohnung blieb nach den ersten Feststellungen unbeschädigt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

