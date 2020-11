Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Polizei nimmt 23-Jährigen fest, bestehender Haftbefehl

LengerichLengerich (ots)

Bei einer gezielten Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei am Freitag (20.11.2020) gegen 07.30 Uhr einen 23-jährigen Lengericher festgenommen, der unter Verdacht steht, am Dienstag (17.11.2020) einen Wohnungseinbruch in Lotte begangen zu haben. Die Festnahme erfolgte aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls gegen den Lengericher. Diesen hatte das Amtsgericht Ibbenbüren wegen eines früheren Wohnungseinbruchsdiebstahls erlassen. Nach seiner Festnahme und dem Abschluss aller Maßnahmen wurde er durch die Polizei der Justizvollzugsanstalt Münster überstellt. Die Festnahme erfolgte an der Wohnanschrift des 23-Jährigen in Lengerich. Aufgrund des bestehenden Haftbefehls rechnete er wohl mit dem Erscheinen der Polizei und versteckte sich im Heizungskeller. Dort fanden die Beamten den Gesuchten schließlich. Der 23-Jährige war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und von verschiedenen Amtsgerichten zu Jugendstrafen verurteilt worden - unter anderem wegen Eigentums- und Drogendelikten. Im jüngsten Fall steht der Lengericher in Verdacht, an einem Wohnungseinbruch in Lotte-Wersen beteiligt gewesen zu sein. Am Dienstag (17.11.2020) brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Im Schlafzimmer wurde der Schrank stark beschädigt. Eine Nachbarin nahmen zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr ungewöhnliche Geräusche aus der Wohnung wahr. In der Wohnung wurden nach dem Einbruch fremde Personalpapiere gefunden, die auf einen der beiden Täter hindeuteten. Weitere Ermittlungen wurden durchgeführt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird u.a. der 23-jährige Lengericher verdächtigt, an diesem Wohnungseinbruch beteiligt gewesen zu sein. Zum Diebesgut konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen in diesem konkreten Fall dauern an.

