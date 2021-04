Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls landete ein 85-Jähriger am Sonntag bei Blaubeuren im Graben.

Kurz nach 20.15 Uhr fuhr der 85-Jährige auf der B28 von Blaubeuren in Richtung Blaustein. Vermutlich in Folge eine medizinischen Notfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Zeuge entdeckte den verunfallten Mercedes etwa 40 Meter neben der Fahrbahn. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den schwer verletzten Mann. Er kam in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die B28 voll gesperrt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Mercedes. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

