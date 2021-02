Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat die Fahrerin eines Pedelecs am Freitag in Stadtlohn bei einem Unfall erlitten. Eine 38-Jährige Stadtlohnerin wollte mit ihrem Wagen gegen 12.10 Uhr von einem Parkplatz an der Eschstraße nach rechts in Richtung Innenstadt fahren. Beim Einbiegen stieß sie mit der von rechts kommenden 60-Jährigen zusammen: Die Stadtlohnerin hatte den in ihrer Fahrtrichtung links liegenden Radweg in Richtung Südlohn befahren. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

