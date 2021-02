Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher entwenden Geld

Raesfeld (ots)

In eine Firma eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Raesfeld. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude an der Dorstener Straße ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen; die Einbrecher erbeuteten Bargeld. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

