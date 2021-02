Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachts mit Steinen gegen Tür geworfen

Gronau (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag eine Haustür in Gronau. Nach ersten Erkenntnissen warfen sie Steine gegen die Glasfüllung, die daraufhin splitterte. Das Geschehen spielte sich gegen 03.00 Uhr am Heerweg ab. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell