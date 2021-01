Polizei Münster

POL-MS: Nach dem Weg gefragt - Geldbörse aus Rollator gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine unbekannte Täterin verwickelte am Dienstagmorgen (26.1., 9:55 Uhr) an der Bogenstraße eine 85-Jährige in ein Gespräch und entwendete unbemerkt ihr Portmonee aus dem Rollator. Die Diebin war auf die Münsteranerin zugegangen und hatte sie mit den Worten "Dentist, Dentist" nach dem Weg zu einem Zahnarzt gefragt. Nach einem kurzen Austausch bückte sich die Täterin für einen Moment und verschwand dann in unbekannte Richtung. Später bemerkte die 85-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse samt Bargeld, EC-Karten und Ausweisen.

Die Diebin ist etwa 35 Jahre alt, 1,65 Meter groß und war mit einem Kopftuch und einer dunklen Steppjacke bekleidet. Nach Angaben der Münsteranerin hat sie ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise an: 0251 275-0.

