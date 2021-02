Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert am Steuer

Gronau (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat am Samstag die Autofahrt eines 41-Jährigen gefunden. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er am Abend die Straße Alter Postweg befuhr. Ein Test ließ auf einen Atemalkoholwert von circa 0,39 mg/l schließen - ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

