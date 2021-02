Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fenster zu Wohnhaus eingeschlagen

Gronau (ots)

Einbrecher wollten sich am Samstagabend mit Gewalt Zugang zu einem Wohnhaus in Gronau-Epe verschaffen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Gebäudes an der Bergstraße ein, sie gelangten jedoch nicht hinein. Die Tat ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

