POL-FR: Lenzkirch: LKW beschädigt Holzgeländer und wird von Zeugin beobachtet

Am Donnerstag, 12.03.2020 gegen 07:30 Uhr beschädigte ein LKW mit seinem Anhänger bei einem Wendevorgang im Hochfirstweg in Lenzkirch ein Holzgeländer und setzte daraufhin seine Fahrt fort. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Vorgang beobachtet, hierdurch konnte der Fahrer ermittelt werden. Am Holzgeländer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

