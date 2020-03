Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: An sechs Autos die Spiegel abgetreten

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 12.03.2020, wurden in Bad Säckingen an sechs Autos die Außenspiegel abgetreten. Fünf der beschädigten Fahrzeuge waren im Trottäcker geparkt. Die Tatzeit lag hier zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr. Vermutlich davor wurde an einem in der Straße Unter dem Dorf abgestellten Wagen ebenfalls der Spiegel abgeschlagen. Zudem stach der Vandale bei diesem Auto noch einen Reifen ab. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell