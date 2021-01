Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Verkehrskontrolle endet für 28-Jährigen im Polizeigewahrsam

Duisburg (ots)

Weil ein BMW-Fahrer (28) verbotenerweise über die durchgezogene Linie von der Weseler Straße auf den August-Bebel-Platz abbog, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Mann am Dienstagabend (19. Januar, 21:25 Uhr) kontrollieren. Doch nachdem er seinen Wagen geparkt hatte, ignorierte er die Beamten zunächst und lief weiter. Auch seine Papiere wollte er erst herausgeben, als ein zweiter Streifenwagen vorfuhr. Bei der Überprüfung seines BMW stellten die Polizisten fest, dass der Sicherheitsgurt verdreht und eingeklemmt hinter dem Sitz hing. Als einer der Uniformierten kontrollierte, ob der Gurt noch funktionstüchig ist, schlug der 28-Jährige die Autotür gegen ihn. Eine scharfe Kante der unverkleideten Tür traf den Beamten am Oberarm und verletzte ihn leicht. Während des Einsatzes sammelten sich in kurzer Zeit mehrere Familienmitglieder des BMW-Fahrers auf dem August-Bebel-Platz und filmten mit ihren Handys den Polizeieinsatz. Der zunehmend aggressive Duisburger kam mit angelegten Handfesseln zur Gemütsberuhigung vorübergehend ins Polizeigewahrsam. Nach Aufnahme einer Anzeige wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs kam der Mann wieder auf freien Fuß.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell