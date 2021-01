Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkrs. KN) Alkoholisiert Unfall verursacht (24.01.2021)

Hohenfels (ots)

(Hohenfels, Lkrs. KN) Alkoholisiert Unfall verursacht (24.01.2021)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Sonntagmorgen gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 194 kam, ermittelt die Polizei gegen einen 35-jährigen Autofahrer. Der Mann, der auf der L 194 vom Kreisverkehr Hohenfels in Richtung Selgetsweiler unterwegs war, kam nach seinen Angaben zufolge aufgrund Glätte nach links von der Fahrbahn ab. Die von ihm verständigten Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser positiv ausgefallen war, veranlassten sie die ärztliche Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein. Das in Höhe von rund 5.000 Euro beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Für die Dauer des Bergungsvorgangs musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell