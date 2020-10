Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Radfahrerin auf Ölspur gestürzt; Verursacher unbekannt; Zeugen gesucht

Eberbach (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, stürzte eine 41-jährige Radfahrerin bei der Durchfahrt des Kreisverkehrs im Bereich der Neckarstraße/Brückenstraße aufgrund einer Ölspur zu Boden und verletzte sich leicht. Die Ölspur zog sich vom Kreisel bis zur Einmündung Brückenstraße/Breitensteinweg. Sie musste von einer Fachfirma noch am Donnerstagabend entfernt werden. Hinweise zum Verursacher liegen noch nicht vor. Hinweise bitte an das Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell