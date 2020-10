Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Scheune - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr in eine Scheune auf einem Grundstück in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter begaben sich durch ein offenstehendes Hoftor auf das Grundstück und öffneten gewaltsam eine verschlossene Holztür um sich Zugang zu der Scheune zu verschaffen. Hier brachen sie einen Tresor auf, entnahmen den Inhalt und entwendeten anschließend noch mehrere Gartengeräte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

