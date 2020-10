Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kirchheim/Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Kontrolle auf Spielplatz nicht geringe Menge Marihuana sichergestellt - bei Wohnungsdurchsuchung Waffen und Dealgeld aufgefunden

Kirchheim/Eppelheim (ots)

Am Donnerstag stellten Beamte des Einsatzzugs Heidelberg auf einem Spielplatz in der Alfred-Jost-Straße in Kirchheim gegen 18:30 Uhr bei einer allgemeinen Kontrolle einer 33-jährigen Frau mehr als einhundert Gramm Marihuana sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Frau in Eppelheim konnten die Polizisten weitere geringe Mengen verschiedenster Drogen, eine Schreckschusswaffe, zwei Messer sowie 1800 EUR Bargeld auffinden. Die Ermittlungen dauern an.

