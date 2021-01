Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit (24.01.2021)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro entstand am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr, als ein 19-jähriger Autofahrer aufgrund von Unachtsamkeit in der Reichenaustraße mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW kollidierte. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr verkehrstauglich und wurde daher auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt.

