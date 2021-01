Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs Konstanz) Abkommen von der Fahrbahn (24.01.2021)

Steißlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der L 223 ereignet hat. Ein 21-jähriger Fahrer eines Toyota war von Steißlingen in Richtung Orsingen unterwegs und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen. Der junge Mann, der sich selbst aus dem Auto befreien konnte, wurde leichtverletzt und zur weiteren Kontrolle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Toyota, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

