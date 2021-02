Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Von Brücke mit Eiern geworfen

Rhede (ots)

In Gefahr gebracht haben unbekannte Täter am Freitag mehrere Autofahrer auf der B 67 in Rhede: Sie warfen gegen 21.00 Uhr von einer Gehwegbrücke an der Cranachstraße rohe Eier auf Autos, die unter ihnen herfuhren. Zwei Fahrzeuge wurden dabei getroffen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

