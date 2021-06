Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierender Mann auf offener Straße

Landau (ots)

(Landau)Gegen einen 30-Jährigen musste gegen halb elf am Freitagabend in Landau der Taser eingesetzt werden. Der Mann war auf offener Straße ausgerastet, hatte Fahrzeuge angehalten und auf diese eingeschlagen sowie einen Zaun beschädigt, weshalb bei der Polizei zahlreiche Notrufe eingingen. Laut schreiend ging der Mann in Kampfsportler-Pose auf weitere Fahrzeuge und Personen zu. Da er weder auf Ansprache noch auf die Androhung des Tasers reagierte, musste dieser eingesetzt werden, um eine Schädigung weiterer Personen zu verhindern. Der Mann konnte so unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde nach einer medizinischen Untersuchung in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell