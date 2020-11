Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1678) Einbrüche im Erlanger Stadtteil Büchenbach - Zeugensuche

ErlangenErlangen (ots)

Im Verlauf des Donnerstags (19.11.2020) brachen unbekannte Täter in zwei Erlanger Wohngebäude ein. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis Mitternacht brachen die bislang Unbekannten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Würzburger Ring ein. Die Täter schlugen die Scheibe einer Balkontür ein und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Unbekannten aus der Wohnung nichts gestohlen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der zweite Einbruch geschah im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 22:10 Uhr. Hier drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ebracher Weg ein. Der Entwendungsschaden kann hier noch nicht beziffert werden. Auch in diesem Fall entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 1.000 EUR.

In beiden Fällen ermittelt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell