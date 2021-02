Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Falscher Handwerker stiehlt Geldbörse

Duisburg (ots)

Unter dem Vorwand wegen eines Rohrbruchs die Heizungen entlüften zu müssen, verschaffte sich ein falscher Handwerker am Donnerstagmittag (18. Februar, 12:30 Uhr) Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin auf der Kaiser-Friedrich-Straße. In einem unbeobachteten Moment nahm der etwa 1,70 Meter große Mann die Geldbörse der 88-Jährigen an sich und verließ die Wohnung. Die Duisburgerin rief die Polizei. Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: zwischen 35 und 40 Jahre alt, normale Statur, rundes Gesicht, dunkle, nach hinten gekämmte, wellige Haare, schwarze gesteppte Lederjacke. Die Kripo bittet um Hinweise: Zeugen, die Angaben machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32.

