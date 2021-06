Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Bahnschranke beschädigt

Birkweiler (ots)

Am Donnerstag, den 24.06.21, fuhr eine weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem blauen PKW auf den Bahnübergang bei Siebeldingen-Birkweiler. Beim Schließen der Bahnschranke wurde ihr Fahrzeug so unter der Schranke eingeklemmt, dass sie nicht mehr vor- oder zurückfahren konnte. Andere Personen halfen sodann der Fahrerin, die Schranke hochzudrücken, so dass der PKW den geschlossenen Bahnübergang verlassen konnte. Durch diesen Zwischenfall kam zu Verspätungen im Zugverkehr. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben und bittet diese, sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 zu melden.

