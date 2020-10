Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unfallflucht in Brinckmansdorf

Rostock (ots)

Sonntagabend ereignete sich gegen 18.00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Tessiner Straße / Timmermannsstrat in Rostock. Wie der 45-jährige Geschädigte später auf dem Polizeirevier Dierkow mitteilte, wollte dieser mit seinem E-Bike die Tessiner Straße zwischen dem Autohaus und einem Schnellrestaurant in dem Bereich für Fußgänger und Radfahrer bei "Grün" überqueren. Dabei wurde ihm die Vorfahrt von einem Pkw genommen, der aus der Timmermannsstrat kam und nach rechts in die Tessiner Straße einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrer des E-Bikes stark und stürzte zu Boden. Die Fahrerin des Pkw verließ ohne Reaktion den Unfallort in Richtung Rostock Stadtmitte.

Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall. Eine Dashcam zeichnete den Unfall auf, deren Video gesichert wurde. Der Fahrer des E-Bikes verletzte sich leicht und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige sowie eine Strafanzeige bezüglich der Unfallflucht auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der Radfahrer ist deutscher Nationalität.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell