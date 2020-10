Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an Kleintransporter in KTV

Rostock (ots)

In der vergangenen Samstagnacht gegen 2 Uhr in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt stellte die Rostocker Polizei frische Farbanhaftungen an einem weißen Transporter in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt fest. Diese verliefen über die gesamte linke Fahrzeugseite und wurden mit einem Edding angebracht. Die Polizei konnte einen 21-Jährigen und 25-Jährigen vor Ort ausfindig machen. In der Nähe des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte außerdem einen schwarzen Edding und eine Socke mit entsprechenden Farbanhaftungen, die der Tat zugeordnet werden konnten.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. Die Beteiligten sind Personen deutscher Herkunft.

