POL-OH: Einbruch in Ferienhaus - Einbruch in Wohnhaus - Haustür beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Ferienhaus

Grebenhain/Bermutshain - Zwischen Samstagmittag (26.09.) und Freitagmittag (02.10.) brachen Unbekannte in der Fuldaer Straße in ein Ferienhaus ein. Die Täter verwüsteten die Einrichtung und beschmierten die Wände mit Farbe. Es entstand circa 50.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Kirtorf/Lehrbach - Erst jetzt wurde festgestellt, dass Unbekannte zwischen dem 20. August und dem 02. Oktober in ein Wohnhaus in der Straße "Schmitthof" eingebrochen sind. Die Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein, durchsuchten die Räume und stahlen einen Kasten Bier. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Haustür beschädigt

Alsfeld - Unbekannte beschädigten am Samstagabend (03.10.) in der Goethestraße die Haustürscheibe eines Mehrfamilienhauses. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

