Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Ronshausen (ots)

Am Freitag 02.10.20 gg. 15.10 Uhr stand ein Tankwagen zur Heizöllieferung in Eisenacher Str. am Fahrbahnrand. Von der Autobahn kommend fuhr ein Lkw mit Anhänger durch den Ort in Richtung Weiterode. Hierbei stieß er gegen den linken Außenspiegel des geparkten Tankwagens. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

PHK Hahn Hersfeld-Rotenburg, Polizeistation Rotenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell